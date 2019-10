BMW lève le voile sur la Série 2 Gran Coupé 2020

Article par Guillaume Rivard

La BMW Série 2 Gran Coupé entrevue plus tôt cette année sous un camouflage coloré est finalement sortie de sa cachette. Elle entrera en production au mois de décembre et sera mise en vente au Canada le printemps prochain comme modèle 2020.

Les clients pourront choisir entre la 228i xDrive Gran Coupé de 228 chevaux et la M235i xDrive Gran Coupé de 301 chevaux.

Rapide ou très rapide

La première exploite un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres et accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, tandis que la version de performance bénéficie d’un plus gros turbocompresseur et d’autres modifications pour compléter le même sprint en 4,8 secondes.

Les deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique sport à huit rapports et au rouage intégral xDrive de BMW. Lorsque la Série 2 Gran Coupé est munie du régulateur de vitesse adaptatif en option, la boîte tient compte des données du système de navigation pour éviter des changements de rapport inutiles et toujours être dans la bonne position en fonction de la route qui s’en vient.

Sur le plan de la conduite, le système de limitation du patinage des roues à proximité de l’actionneur (ARB), que nous a fait découvrir la i3, permet de corriger le glissement des roues beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision. Il est épaulé par le système BMW Performance Control, qui accroît l’agilité de la voiture en virage en appliquant un freinage ciblé sur les roues situées à l’intérieur de la courbe avant que le seuil de glissement ne soit atteint.

La M235i atteint un niveau supérieur de dynamisme grâce à ses freins, à sa suspension et à sa direction M Sport, sans oublier son nouveau différentiel mécanique Torsen à glissement limité. La fonction de départ-canon permet de profiter de son couple de 332 livres-pied en totalité avec le premier ou le deuxième rapport.

La plus belle Série 2?

La BMW Série 2 Gran Coupé 2020 est un petit coupé à quatre portes qui affiche un profil bas et une posture large. Le capot et le coffre sont en aluminium, tandis que les autres panneaux de carrosserie sont faits d’acier haute résistance. La ligne de toit bien arquée intègre un grand panneau vitré et la ceinture de caisse remonte vers l’arrière pour se terminer en un minuscule aileron (M235i). Des phares et des feux arrière entièrement à DEL ainsi qu’un beau choix de jantes de 18 et 19 pouces complètent l’ensemble.

L’habitacle en met plein la vue avec son éclairage ambiant dynamique (six couleurs proposées) et ses variations de texture entre le volant, le tableau de bord et les portieres. En optant pour le système BMW Live Cockpit Professional, les cadrans devant le conducteur sont remplacés par un affichage de 10,25 pouces pour former une interface entièrement numérique avec l’écran central tactile de taille identique.

Pour ce qui est de l’espace et de l’aspect pratique, BMW nous dit que le dégagement pour les jambes aux places arrière équivaut presque à celui de la Série 3. Le coffre d’environ 340 litres peut être agrandi en rabattant les dossiers 40/20/40. On peut l’ouvrir sur simple pression d’un bouton ou avec un mouvement du pied sous le pare-chocs.

Le prix de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé 2020 sera annoncé à l’approche de sa mise en marché canadienne.