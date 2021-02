Boisé Châteauguay-Léry : la MRC de Roussillon retire son appel à la mobilisation citoyenne

Cinq jours après sa mise en ligne sur son site web, la MRC de Roussillon a retiré l’option d’appuyer sa résolution «visant la création d’une vaste aire protégée» dans le boisé Châteauguay-Léry. Questionnée à ce sujet, la MRC dit avoir retiré le bouton «J’appuie» sur le site, car elle avait reçu beaucoup de réponses de citoyens par différents moyens de communication et que les multiples options de réponses devenaient compliquées «tant pour les citoyens que la MRC».

À la place, on trouve désormais cette mention «Plusieurs centaines de personnes ont appuyé la résolution ou nous ont fait savoir qu’elles souhaitaient aller plus loin en protégeant intégralement le boisé situé à Châteauguay et Léry. Nous vous remercions de tous vos témoignages en faveur de l’environnement!».

Anne-Louise Milot, directrice des communications et des relations gouvernementales de la MRC de Roussillon, a expliqué que ce retrait vise à faciliter le processus.

«La page dédiée à la démarche visant la création d’une aire protégée à Châteauguay et à Léry a suscité beaucoup de réactions, tant par le sondage d’appuis que par courriel ou par le formulaire «Nous joindre», dit-elle. Plus de 650 personnes ont ainsi soit appuyé la résolution, soit exprimé leur volonté de plutôt protéger intégralement le boisé, ce qui constitue un témoignage éloquent de la volonté citoyenne de préservation. Nous avons choisi de retirer le bouton plutôt que d’offrir plusieurs options de réponse, ce qui aurait été compliqué, tant pour les citoyens que la MRC. »

Confusion

Le 27 janvier, les maires de la MRC de Roussillon se sont engagés unanimement en faveur de la protection accrue du corridor vert Châteauguay-Léry. Ils ont lancé un appel à tous (gouvernements fédéral et provincial, CMM, citoyens) pour acquérir les espaces appartenant à des propriétaires privés au coeur d’un litige juridique. Dans le cadre de cet appel à tous, la MRC invitait les citoyens à appuyer la résolution qui avait été adoptée par le conseil des maires. Les citoyens pouvaient le faire via le site roussillon.ca/jappuie.

Cet appel à la mobilisation avait semé une certaine confusion. Sur sa page dédiée, on pouvait y lire que la MRC «invite les citoyens à appuyer la démarche visant la protection intégrale du boisé Châteauguay-Léry». L’affirmation a suscité des questions chez plusieurs, dont le groupe SOS Forêt Fernand-Seguin, puisque la résolution adoptée par le conseil des maires de la MRC réclame l’acquisition de la «majorité» des terrains concernés. La mention de protection a été supprimée du site par la suite. Mme Milot avait mentionné au Soleil de Châteauguay qu’il «reviendra à chacune des villes, Châteauguay et Léry, d’identifier les terrains qu’elles désirent protéger».

Questionnée à savoir si le message initial pouvait avoir donné l’impression que le citoyen appuyait une protection intégrale du boisé alors que ce n’était pas réellement le cas, la porte-parole de la MRC a répondu que de leur point de vue, le texte était très clair. «Mais il est vrai que certains citoyens souhaitaient exprimer une idée différente de celle inscrite dans la résolution. Nous avons tenu compte de l’opinion des gens», souligne-t-elle.