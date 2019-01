Byton M-Byte, le VUS au tableau de bord entièrement numérique

Article par Sylvain Raymond

Byton, un constructeur chinois qui suite à des investissements massifs et au recrutement de plusieurs dirigeants de BMW, prétend devenir le principal concurent de Tesla au cours des prochaines années.

Byton est bien présent au CES de Las Vegas depuis quelques années et y a d’ailleurs dévoilé quelques véhicules concepts. Cette année, nous avons eu droit à la présentation de deux modèles, incluant la version de production du M-Byte, un VUS 100% électrique.

L’élément qui rend le véhicule aussi intéressant, c’est son immense écran de 48 pouces qui traverse entièrement le tableau de bord et que l’on contrôle principalement avec un autre écran situé au centre du volant ou un second placé entre les sièges avant et accessible par le passager.

C’est l’équivalent de sept tablettes placées côte-à-côte! Côté design, c’est un véritable pas dans le futur.

Cet écran servira non seulement à afficher l’instrumentation, vous il vous permettra également d’accéder à vos courriels, de naviguer sur internet et d’écouter un film lorsque le véhicule est à l’arrêt ou circulant dans une éventuelle version à conduite autonome.

Des commandes vocales et la compatibilité avec Alexa complètent l’offre d’interactions possibles avec cet immense tableau de bord. Le véhicule comprendra également une intelligence artificielle qui reconnaîtra le conducteur et adaptera la présentation en fonction de ses goûts. Il pourra également proposer des itinéraires et même vous assister dans le choix d’un restaurant.

Ce VUS, 100% électrique, sera proposé avec deux ensembles de batteries, soit de 71 kWh et de 95 kWh, jumelées à un ou deux moteurs électriques selon le choix.

Selon ce que l’on sait, le K-Byte sera en vente dès 2019 en Chine et devrait être commercialisé en Europe et en Amérique du Nord en 2020. La berline de Byton devrait également être commercialisée sous peu.