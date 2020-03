Candiac implante une garde en caserne de 24 heures par jour

La Ville de Candiac lance un projet pilote de trois mois afin d’augmenter la présence des pompiers en caserne dans le contexte de la pandémie actuelle. Ceux-ci seront en poste 24 heures par jour, sept jours par semaine, et ce, à compter du 1er avril.

La bonification du Service de sécurité incendie Candiac/Delson sera effective sur le territoire des deux Municipalités. Il s’agissait du seul service d’incendie qui n’assurait pas une garde permanente en caserne jusqu’à présent.

Avec ce projet, Candiac veut assurer un temps de réponse plus rapide lors des interventions qui, croit-elle, pourraient augmenter.

«Nul doute, il est essentiel d’adapter notre structure de travail aux circonstances afin d’être le plus performant possible. De plus, la formule 24/7 facilitera l’organisation du travail en cette période de pandémie et permettra une meilleure conciliation travail-famille pour nos pompiers», indique Steeve Lamontagne, directeur du Service de sécurité incendie Candiac/Delson.

Le maire de Candiac Normand Dyotte ajoute que «les pompiers sont des travailleurs de première ligne d’une grande importance durant cette période de crise. Ils interviennent sur les lieux pour venir en aide aux citoyens. Dans un tel contexte, il était devenu impératif pour la Ville de maximiser le déploiement du Service de sécurité incendie Candiac/Delson qui doit faire face à la pandémie».

La Ville dévoile également que ce projet lui permettra d’analyser «la faisabilité d’implanter une garde 24/7 de façon permanente dans le futur ou en temps de mesures d’urgence».

À LIRE AUSSI: Les pompiers désormais présents à temps plein à La Prairie

Des pompiers à temps plein dès 2020 à Saint-Constant et Sainte-Catherine