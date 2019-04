Candiac lance officiellement son projet TOD de la gare

Crédit photo : Denis Germain

Des ouvriers sont maintenant en action sur les chantiers du quartier TOD à proximité de la gare à Candiac, dans le secteur des S. La Ville a officiellement lancé les travaux d’un milliard de dollars après sept ans de planification, le 29 avril.

La première phase consiste en la construction de 600 unités d’habitation réparties en maisons de ville sur deux ou trois étages et multifamiliales sur quatre ou sept étages. Un parc linéaire de 700 m de longueur et une place centrale font aussi partie des plans.

La Ville n’a pas statué sur les délais pour la fin de la première phase ni sur la durée complète des travaux pour le développement du quartier TOD, qui comptera à terme 3 000 unités d’habitation, des commerces et des espaces de bureaux, dans une superficie de 45 hectares.

«Par contre, ce que le promoteur annonce c’est qu’à la fin de l’année 2019 les premières propriétés seront disponibles», laisse savoir Normand Dyotte, maire de Candiac.

Il ajoute que c’est le plus gros projet de la Municipalité jusqu’à maintenant. La Ville et des investisseurs privés couvrent les coûts des travaux.

En comparaison, le Square Candiac est construit sur 15 hectares et compte 1 600 unités d’habitation.

Selon Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal, 30% des ménages qui s’installeront dans la région se trouveront à Candiac d’ici 2031.

Développement durable

L’emplacement du développement immobilier «va donner plus de possibilités aux gens de soi aller en autobus, prendre le train ou aller au REM éventuellement. On va donner plus d’offres aux citoyens pour qu’ils prennent le transport collectif, les voies piétonnières et pistes cyclables. Ils pourront laisser la voiture à la maison», affirme M. Dyotte.

Les habitations, commerces et équipements de loisirs seront écoresponsables avec notamment l’usage de la biorétention et de la réutilisation des eaux de pluie ainsi que de l’éclairage intelligent.

Le maire laisse savoir que les citoyens seront au courant des développements par d’autres consultations publiques pendant les travaux.

Détails

-Superficie totale de 45 hectares

-Densité de 67 logements par hectare

-3 000 unités d’habitation

-Place centrale de 10 000 m²

-Des parcs de quartier et un parc linéaire totalisant 49 000 m²