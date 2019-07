Candiac : les guêpes fouisseuses dans les parcs ne sont pas problématiques

La Ville de Candiac affirme que les guêpes fouisseuses n’ont pas pris d’assaut le sable de ses parcs comme ce fut le cas à Sainte-Catherine.

«À ce jour, seul le bac à sable dans le parc proche de la piscine Haendel contenait des guêpes», a déclaré Safaa Choukairy, conseillère aux communications.

Pourtant, un lecteur a communiqué avec Le Reflet, le 24 juillet, pour signaler la présence d’employés municipaux aspergeant le sable du parc Jason. Ce dernier s’interrogeait sur la nature et la raison du liquide utilisé. Le Journal s’est rendu le jour même à ce parc et en a profité pour en visiter trois autres, soit ceux de Montcalm, Fernand-Seguin et Jasper.

Au parc Jason, les guêpes fouisseuses étaient présentes, tout comme à Jasper, mais absentes à Montcalm et Fernand-Seguin. Concernant ces deux derniers lieux, des parents sur place avec leurs enfants ont confirmé que la situation était sous contrôle.

«Je viens au moins une fois par semaine [parc Fernand-Seguin] il n’y a jamais eu de problème. J’ai entendu parler qu’il y en avait ailleurs dans d’autres parcs, à l’extérieur», a mentionné Chantal Favreau, une grand-maman accompagnée de sa petite-fille Sarah.

«J’habite en face du parc Montcalm. Je suis habituée et je n’ai jamais vu de guêpes», a indiqué de son côté Jolyane Gauthier, croisé en compagnie de ses trois enfants.

Un traitement non toxique

Au moment de publier la présente nouvelle, la Ville a affirmé que les employés n’avaient pas constaté la présence de guêpes dans ces parcs et qu’aucune requête de la part des citoyens n’avait été faite dans ce sens.

«À la suite de votre courriel, nous avons informé le service concerné qui effectuera une nouvelle vérification», a fait savoir Mme Choukairy.

Quant au liquide utilisé par la Ville, celui-ci est sans danger. Le produit vaporisé est un mélange de vinaigre et de savon.

«Comme chaque année, les équipes de Candiac effectuent leur vérification au niveau de l’ensemble des parcs. En cas de détection de nids de guêpes, les équipes de la Ville appliquent immédiatement un traitement afin d’éradiquer les guêpes et leurs nids», a souligné la porte-parole de la Ville.

Les guêpes fouisseuses sont actives lorsqu’il fait soleil ou très chaud. La femelle creuse un terrier dans le sable et y pond ses œufs.

Des guêpes utiles et non agressives

Selon le Service de l’environnement de la Ville de Montréal, les risques d’être piqué par une guêpe fouisseuse sont très faibles.

«Contrairement aux guêpes sociales, qui piquent principalement pour se défendre, les guêpes solitaires [dont font partie les guêpes fouisseuses] ont évolué afin d’utiliser leur dard pour la prédation d’autres insectes», lit-on sur le site.

Les guêpes fouisseuses sont utiles, car elles s’alimentent des punaises, de pucerons ou de mouches.

«On estime qu’une seule guêpe peut capturer plusieurs centaines d’insectes par année. Certaines espèces de guêpes fouisseuses s’attaquent même occasionnellement à l’agrile du frêne», retrouve-t-on sur le site.