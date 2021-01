Candiac prend un tournant environnemental au sein de sa structure

La Ville de Candiac apporte des changements à sa structure organisationnelle, afin de «devenir une collectivité durable et innovante», soutient le maire Normand Dyotte. Un Bureau de projets et une nouvelle division responsable de la transition écologique et de l’innovation font leur arrivée, notamment.

De plus, le Service du développement se transforme en Service du développement durable du territoire. La Ville souhaite ainsi renforcer sa position «qui s’achemine vers plus de résilience aux changements climatiques et qui offre à ses citoyens un milieu de vie de qualité, respectueux de l’environnement et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures», affirme-t-elle via communiqué.

La division de la transition écologique conseillera la direction générale et les différents services de la Ville, afin qu’ils prennent en compte la transition écologique, les changements climatiques, l’innovation et le développement durable dans leurs activités.

Quant au Bureau de projets, il coordonnera les dossiers de développement urbain et les grands projets municipaux du Plan stratégique de développement 2018-2033 «en respectant les principes du développement durable et de la règlementation en vigueur», indique la Ville. Il devra d’ailleurs s’assurer du bon déroulement de ces projets par un suivi des budgets, des échéanciers, des mandats et des divers protocoles d’entente établis.

Quant au Service du développement durable du territoire, sa mission est modifiée. Il s’adaptera, afin de respecter au mieux le Plan stratégique «et de répondre efficacement aux enjeux actuels et futurs du développement territorial de Candiac». Il prônera également une gestion circulaire entre ses équipes de professionnels pluridisciplinaires, soit le Bureau de projets, la division des infrastructures ainsi que la division de l’urbanisme et service aux citoyens.

Approche proactive

Le maire Normand Dyotte rappelle que le Plan stratégique de développement 2018-2033 de Candiac est «grandement inspiré des 17 objectifs de développement durable des Nations unies».

«Sa vision nous met au défi d’adopter une approche proactive et de maintenir une recherche constante d’amélioration, poursuit-il. Nous nous devions donc de créer les conditions favorables permettant de prendre en considération le développement durable, la transition écologique et l’innovation dans chacune de nos réflexions et actions, et ainsi rendre les milieux de vie de Candiac encore plus résilients face aux défis climatiques, sanitaires et économiques actuels et futurs.»

