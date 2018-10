Candiac va de l’avant avec son sentier le long de la rivière de la Tortue

Crédit photo : Gracieuseté

La Ville de Candiac va de l’avant avec l’aménagement de son Sentier de la découverte le long de la rivière de la Tortue, malgré les réticences exprimées par les résidents du secteur lors du processus de consultation.

Sur son site web, la Ville écrit qu’elle a pris cette décision «dans l’objectif d’offrir un parc-nature permettant l’accès à la berge de la rivière de la Tortue à l’ensemble de la communauté candiacoise».

«Les élus ont retenu le premier concept, mais ont toutefois exigé à la firme d’architecture du paysage d’apporter des modifications à ce dernier en fonction des préoccupations soulignées par les citoyens», est-il indiqué.

La firme Stantec a présenté deux concepts, le 10 octobre, mais aucun n’a fait consensus auprès des citoyens présents. Le premier misait sur du mobilier urbain plus moderne et une variété de graminées, alors que le second proposait une végétation plus luxuriante et différentes boucles à travers le parcours.

«Comme le concept final est maintenant déterminé, la firme d’architecture du paysage devra réaliser les plans et devis du projet, ce qui permettra d’entamer les travaux d’aménagement en 2019», conclut la Ville.

Candiac a obtenu une subvention de 1,9 M$ de la Communauté métropolitaine de Montréal pour ce projet de 3,5 M$.

Version finale du sentier

D’après la version finale mise en ligne sur le site web de la Ville le 18 octobre, le sentier débutera au parc Saint-François-Xavier où un stationnement sera aménagé et passera derrière les rues de Monaco et Mozart. Un quai public sera installé derrière les maisons situées à l’angle des rues Maisonneuve et du Maroc. Le sentier pourra aussi être emprunté à partir d’une entrée piétonne aménagée sur la rue Maisonneuve.

Par la suite, le parcours passera derrière les résidences de la rue du Maroc et se poursuivra dans la rue où du marquage au sol est prévu pour indiquer qu’il s’agit du sentier.

Ce dernier bifurquera ensuite sur la rue de Madrid jusqu’au parc Mermoz, où un autre stationnement sera aussi aménagé. Il passera derrière les résidences de l’avenue Mermoz et se terminera juste avant le boul. Marie-Victorin. Une plateforme en bois avec des bancs sera installée.