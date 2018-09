La CAQ présente officiellement Christian Dubé comme candidat dans La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

François Legault, chef de la Coalition avenir Québec était de passage à La Prairie le 3 septembre pour présenter officiellement son nouveau candidat, Christian Dubé, dans la circonscription laissée vacante par Stéphane Le Bouyonnec.

M. Legault a approché son nouveau candidat il y a quelques jours seulement. La démission de Stéphane Le Bouyonnec en pleine campagne électorale a précipité les choses. Son remplaçant témoigne d’ailleurs son respect à l’ancien président et candidat de la CAQ et espère pouvoir s’entretenir rapidement avec lui sur les enjeux locaux.

Néanmois, pour M. Dubé, «le train était parti lorsque la campagne électorale a commencé et la CAQ a une équipe solide.»

Celui qui a été député pour la CAQ de 2012 à 2014 à Lévis avoue qu’il ne pensait pas replonger dans le monde politique après l’avoir quitté pour être vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec en 2014. L’appel de M. Legault et son désir de servir le Québec l’ont rapidement convaincu.

«Tout a bougé très vite. J’ai réalisé que c’était vraiment vrai en m’en venant dans l’autobus ce matin et je suis très fier de joindre l’équipe», dit le nouveau candidat qui porte à nouveau les couleurs de la CAQ.

Conscient de la possible réticence des citoyens de La Prairie envers un candidat de l’extérieur, le chef de la CAQ croit qu’ils peuvent être très bien servis par M. Dubé.

«Quand on parle de transport, d’emploi, de santé et d’éducation, il y a de gros défis en Montérégie. Il va bien représenter les électeurs et les défendre à Québec. On va travailler très fort pour mériter leur confiance», indique M. Legault.

M. Dubé se souvient que lorsqu’il s’est présenté à Lévis, il n’y était pas connu non plus. Il se dit heureux de relever le même défi. Il s’agit de sa priorité que de se faire connaître auprès des citoyens de sa nouvelle circonscription au courant des 28 jours restants à la campagne électorale.

Questionné sur l’indépendance de la Caisse de dépôt et de financement du Québec, M. Dubé est catégorique sur son importance et son maintien. En réponse aux interrogations sur le choix de la Caisse de dépôt de faire construire les voitures du train électrique du REM en Inde plutôt que localement, Il ne se prononce pas autrement qu’en parlant d’une décision économique, étant lié par la confidentialité.

Son expertise en finances sera définitivement un atout pour la CAQ, selon M. Legault, qui ne garantit tout de même pas que l’homme d’affaires obtiendrait un poste de ministre des Finances s’il était élu.