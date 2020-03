«C’est important de suivre les consignes» -Michel Charette

En raison de la crise entourant la COVID-19, plusieurs artistes se retrouvent sans travail. C’est le cas notamment du danseur de Saint-Constant Alex Francoeur et de l’acteur de Delson Michel Charette.

Les tournages de la saison 4 de la populaire série District 31 présentée à Radio-Canada ont été annulés. M. Charette étant un des acteurs principaux, il est de retour à la maison. Il a d’ailleurs publié, le 18 mars, une vidéo dans laquelle il invite la population à rester chez elle.

«C’est important de suivre les consignes. On veut tous se sortir de cette crise-là le plus sainement possible. Et on veut être en forme si on veut continuer les tournages de District 31. Évidemment, on a arrêté pour être solidaires et faire les choses en bonne et due forme», a-t-il dit, qualifiant le travail du gouvernement du Québec d’«extraordinaire».

«S’il vous plait, restez à la maison. Les jeunes, on n’a pas de morale à vous faire, mais pas de partys. Ce n’est pas le temps. Quand ça va être fini, on va en faire tout un party et je pense que je vais être là!» a-t-il lancé.

Un gros choc

Joint au téléphone par Le Reflet le même jour, le danseur de Révolution Alex Francoeur affirme que le choc a été «assez gros» lorsqu’il a appris que la tournée déjà bien entamée était reportée.

«On était attachés à voir le public tous les soirs et à danser ensemble, explique-t-il. On ne s’attendait pas à ce que des mesures comme ça arrivent aussi vite. Mentalement, on n’était pas préparés au fait que ça n’allait pas bien.»

Outre la tournée Révolution, l’artiste voit plusieurs autres projets qui étaient prévus d’ici septembre être annulés. Entre autres, il devait juger plusieurs compétitions de danse à travers le Québec et donner des cours dans les écoles. Des événements de différents organismes auxquels il devait prendre part ont aussi été annulés, tout comme les tournages d’une émission de télévision à laquelle il prenait part à l’extérieur du pays.

«C’était une grosse année pour moi côté carrière. J’avais des projets à l’extérieur du Canada. Tout se voit annulé peu à peu, donc c’est inquiétant», admet-il.

Rester proactif

Le danseur professionnel affirme respecter les règlements du gouvernement. Il s’entraîne toutefois encore tous les jours afin de «garder la forme».

«Je travaille sur des projets que ça fait des mois que je mets de côté parce que je n’ai pas le temps, ajoute-t-il. J’essaie de préparer ce qui va s’en venir quand l’industrie va reprendre du mieux.»

Selon Alex Francoeur, c’est le moment pour la communauté de se serrer les coudes.

«Je vois beaucoup de gens qui font des lives, donnent des spectacles de danse sur Facebook. C’est un très beau mouvement dans notre communauté pour se supporter et empêcher qu’on soit tous dans notre salon à déprimer.»

Il travaille d’ailleurs lui-même présentement à trouver des façons d’aider la communauté virtuellement.