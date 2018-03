Châteauguay, Brossard et Saint-Constant s’unissent pour le Défi des villes intelligentes

Crédit photo : Depositphotos

Les villes de Brossard, Châteauguay et Saint-Constant, ainsi que la plateforme intelligente B-CITI, ont annoncé leur participation conjointe au Défi des villes intelligentes lancé par le gouvernement fédéral en novembre.

Les quatre partenaires comptent sur l’implication de l’ensemble des citoyens, entreprises et organismes afin qu’ils soumettent des enjeux et idées – utilisant une approche de ville intelligente –, sur la façon de relever les défis auxquels font face nos communautés.

Les participants seront notamment appelés à soumettre des idées de projets qui pourraient contribuer à briser l’isolement social dans lequel est encore plongée une partie de la population.

«Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de mettre en place une plateforme de consultation et d’échanges pour nos communautés. Ce défi nous permettra de favoriser la participation citoyenne et l’engagement de tous à concevoir des outils numériques qui répondront à leurs besoins. La gouvernance participative est au cœur de nos actions et ce défi nous permettra d’ajouter un volet communautaire et social aux différents moyens de communication existants» mentionne le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

«Ce défi est une occasion unique pour nos communautés de travailler ensemble à la mise en place d’initiatives innovantes et intelligentes qui viennent répondre à des défis auxquels sont confrontées toutes nos collectivités», a ajouté le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier.

Sondage en ligne

La population est invitée à répondre, d’ici le 6 avril, à un court sondage en ligne en visitant le microsite spécialement créé pour le défi www.ideescollectives.ca.

Une consultation publique aura par la suite lieu entre le 24 mars et le 7 avril. Enfin, un groupe de discussion se rencontrera le 7 avril en vue d’évaluer les cinq meilleures idées, sur la base de la pertinence et de la viabilité. Les villes et organisations participantes ont jusqu’au 24 avril pour déposer leur dossier de candidature.

«Le fait d’impliquer les citoyens dans ce défi est très stimulant, car, de cette façon, ils peuvent clairement exprimer leurs préoccupations afin que soient mises en place des solutions numériques novatrices pour répondre à des besoins», a souligné le conseiller municipal du district 2 de Brossard, Michel Gervais.

Les finalistes du concours seront annoncés par le gouvernement fédéral au cours de l’été 2018.

(En collaboration avec Vanessa Picotte)