Christian Ouellette élu nouveau préfet de la MRC de Roussillon

Le maire de Delson, Christian Ouellette, a été élu préfet de la MRC de Roussillon, le 27 novembre. Le conseil des maires devait choisir un nouveau préfet, à la suite de la décision du maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, de ne pas briguer un troisième mandat.

M. Ouellette, qui agissait à titre de préfet suppléant au cours des dernières années, s’est vu accorder un mandat de deux ans. Pierre-Paul Routhier, maire de Châteauguay, a quant à lui été désigné préfet suppléant.

«Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs comités régionaux et contribué à plusieurs prises de décision pour nos 11 municipalités à titre de préfet suppléant, a affirmé M. Ouellette par voie de communiqué. J’entends collaborer activement avec mes collègues au développement de Roussillon, que ce soit par l’entremise du développement économique, de la mobilité et de son rayonnement. Nous avons un potentiel incroyable, une région en pleine croissance et des atouts sur lesquels nous pouvons miser.»