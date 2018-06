Clinique de vérification : La plupart des sièges d’auto pour les enfant ne sont pas bien fixés

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Assis confortablement dans son siège d’auto adapté, Jacob ne réalise pas l’attention dont il est l’objet. Sa mère Lysanne écoute les conseils de l’agent Raphaël Émond-Fiset qui vérifie si le siège du bébé de cinq mois est sécuritaire.

En cette matinée du 27 juin, le policier et sa collègue Karine Bergeron de la Régie intermunicipale de police Roussillon, accueillent les conducteurs au stationnement du Complexe Élodie-P.-Babin à Saint-Philippe.

«Depuis notre arrivée, on a déjà fait six véhicules en dix minutes. Seulement un seul siège était bien attaché. Environ 90% des sièges sont mal fixés, ce qui représente un danger pour l’enfant en cas d’impact. Les parents pensent bien savoir comment attacher le siège et l’enfant dedans. Ça vaut la peine de faire vérifier», explique le policier.

«On vérifie trois choses, intervient l’agente Bergeron, on regarde si le siège est adapté à l’enfant, est conforme aux normes et que la date de péremption est respectée. Ensuite, on examine si le siège est bien fixé à la banquette. C’est un des gros problèmes. Finalement, on s’assure que l’enfant soit bien attaché dans le siège.»

Elle ajoute que souvent les parents, pour une question de confort, hésitent à serrer les courroies.

«Nos ceintures de sécurité vont se bloquer en cas d’impact, mais pas les courroies des sièges d’enfant», rappelle la policière.

Nouvelle mesure au printemps 2019

La loi exige que les enfants qui mesurent moins de 63 cm en position assise soient installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille, jusqu’à ce qu’ils puissent porter correctement une ceinture de sécurité. Toutefois, à compter d’avril 2019, une nouvelle mesure de la Société de l’assurance automobile du Québec sera en vigueur. Les enfants qui mesureront moins de 145 cm (4 pi, 8 po) ou qui seront âgés de moins de 9 ans devront être installés dans un siège d’auto adapté (siège d’appoint communément appelé booster) à leur poids et à leur taille.