La collaboration du public est demandée pour identifier les dépotoirs illégaux

Crédit photo : Depositphotos

L’organisme sans but lucratif PurNat sollicite la population afin de cibler les endroits où se trouvent les déchets illégalement déposés dans la nature.

En plus de polluer l’environnement visuel, les sites de dépotoirs engendrent de lourdes conséquences pour l’environnement, notamment la contamination des ruisseaux et des sols, en plus de nuire au développement de la faune et de la flore. PurNat lance un appel à la population pour dénoncer et identifier les sites où se retrouvent des déchets.

«C’est grâce à la participation citoyenne que de telles opérations se concrétisent. On compte sur les citoyens pour identifier les sites de dépotoirs illégaux en prenant des photos et/ou vidéos avec identification GPS. Pour nous le faire parvenir, visitez purnat.ca/signaler.», souligne Marcel Poiré, président et cofondateur de PurNat.

Qui est PurNat?

Amateurs de plein air et exaspérés de constater l’ampleur des débris accumulés dans plusieurs milieux naturels, Marcel Poiré et son fils Jean-Raphaël ont décidé de fonder un organisme en 2013. Depuis sa création, celui-ci a permis de libérer de la nature plus de 2 ,1 millions de livres de déchets avec l’aide de plus 500 bénévoles provenant de partout à travers le Québec.

PurNat vise ainsi trois objectifs précis : éduquer les jeunes, sensibiliser la population et mobiliser des bénévoles et des entreprises à des nettoyages de dépotoirs illégaux qui envahissent les forêts, les parcs et les sentiers. (Communiqué)