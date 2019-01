Compenser les usagers si l’autobus n’est pas ponctuel ?

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Émilie Tétreault aimerait que le transporteur du secteur Roussillon s’inspire de la Société de transport de Laval qui compense les usagers pour tout retard d’un autobus de plus de cinq minutes.

La résidente de Sainte-Catherine, qui prend le transport en commun depuis 4 ans, dit avoir fait part de sa suggestion à exo, mais n’aurait pas eu de suivi.

Depuis le début de l’année, elle affirme subir des retards répétitifs le matin aux départs du stationnement incitatif de Delson en direction de Montréal.

«Aucuns autobus des départs de 7h15 et 7h20 ne sont à l’heure», reproche celle qui n’est pas en mesure de partir plus tôt, puisque la garderie de ses enfants ouvre à 7h.

La dame envisage d’entreprendre un recours collectif ou de faire signer une pétition, mais l’hiver ralentit ses ardeurs.

«L’autre jour, on est monté à bord d’un autobus qui n’était pas chauffé, alors qu’on venait d’attendre au froid. J’avais les orteils gelés et je ne pouvais pas me réchauffer», reproche-t-elle exaspérée.

Son mari, Mario Beaudry, vit pareils retards. Le 16 janvier, l’autobus de 7h15 avait 10 minutes de retard. Au fil, il serait arrivé à Montréal à 8h10, soit avec 20 minutes de retard par rapport à l’horaire normal.

M. Beaudry a dû «justifier son retard à ses supérieurs». Il déplore que les retards causent des files d’attente importantes et des frustrations de la part des usagers.

exo s’explique

De son côté, exo a laissé savoir au Reflet que les retards des dernières semaines sont causés notamment par les conditions météorologiques et la congestion routière. «Lorsqu’un autobus prend du retard et qu’il est affecté à plusieurs départs consécutifs, il est possible qu’il cumule du retard.» -Catherine Maurice, conseillère en relations médias à exo

«À titre d’exemple, la voie réservée sur le pont Champlain n’a pas été mise en service à plusieurs reprises, occasionnant des retards pour l’ensemble des transporteurs qui l’empruntent», affirme Catherine Maurice, conseillère en relations médias.

De plus, exo doit composer avec un manque de chauffeurs de la part du fournisseur de service pour le secteur Roussillon.

«Nous sommes au courant de la problématique et nous travaillons actuellement avec le transporteur pour mettre en place des solutions pour une meilleure adhérence à l’horaire», ajoute-t-elle.

«Quant à un programme de compensation aux usagers, une réflexion est en cours à l’ARTM à ce sujet afin d’assurer une cohérence métropolitaine», dit la porte-parole.

Néanmoins, Mme Maurice fait remarquer que le programme de ponctualité mis de l’avant à la STL ne s’applique pas lors de conditions climatiques difficiles, de congestions majeures du réseau routier ou de tout cas de force majeure.

La ponctualité, un engagement à la STL

En avril 2017, la Société de transport de Laval (STL) s’est engagée à assurer entre autres la ponctualité de ses circuits d’autobus. Au-delà de tout retard de plus de 5 minutes, ses usagers peuvent être dédommagés. Les seules exceptions sont s’il y a une tempête, du verglas ou un bouchon monstre.

Pour s’en prévaloir, les usagers doivent formuler une plainte. Celle-ci est analysée et si elle s’avère fondée, ils peuvent recevoir un crédit de 5$ à l’achat d’un titre de transport, sur une facture de taxi ou même un billet unitaire gratuit.

Pour couvrir les frais de ce programme de compensation, la STL a prévu une enveloppe budgétaire de 20 000$ à 40 000$. Environ 4 000$ auraient été déboursés jusqu’à présent, selon Estelle Lacroix, conseillère en communications à la STL.

À lire sur le même sujet:

Nouveau transporteur pour le secteur Le Richelain : exo est en période d’ajustement