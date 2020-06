Consommation d’eau record : La Prairie en appelle à la modération

La Ville de La Prairie demande à ses citoyens de modérer leur consommation d’eau, alors qu’un record de tous les temps a été atteint, le 26 mai, et continue de l’être chaque jour depuis le 16 juin. Les réservoirs frôlent fréquemment le seuil critique dont parfois aux heures de pointe le soir, indique la Municipalité.

Présentement, La Prairie indique la consommation d’eau ce printemps franchit «le niveau sans précédent de 1 000 litres d’eau par jour, par citoyen, en moyenne, soit pratiquement le double de la consommation moyenne normale en été».

«On arrive au point où l’on consomme plus d’eau qu’on a le temps d’en produire!» -Ville de La Prairie

Alors que l’eau doit être captée, traitée et emmagasinée avant d’être potable, la Ville laisse savoir que la troisième étape devient ardue «à cause de la consommation excessive».

«La conséquence la plus dramatique est qu’en cas d’incendie, il pourrait être difficile pour les pompiers de combattre efficacement les flammes», rappelle-t-elle.

La Prairie reconnaît que la manque de pluie a été un facteur, mais elle fait remarquer que la pandémie a empiré la situation.

«Les citoyens avaient plus de temps disponible et ils en ont profité pour faire des potagers et s’occuper davantage de leurs plates-bandes. Ils souhaitent maintenant les arroser pour maximiser les récoltes», dit-elle.

La Municipalité ajoute également avoir reçu un nombre élevé de demandes de permis pour l’installation de piscines.

Cependant, elle demande à ses résidents de se responsabiliser.

Néanmoins, La Prairie ne souhaite pas émettre d’interdiction d’arrosage, comme celle en vigueur présentement pour les 6 villes desservies par l’usine de filtration d’eau de Candiac. Elle ne croit pas en arriver là, «si les Laprairiens respectent les consignes d’arrosage».

Consignes d’arrosage

-Il est permis d’arroser les pelouses entre 20h et minuit au boyau d’arrosage;

-Les résidents ayant une adresse paire peuvent le faire les jours de calendrier pairs, ceux ayant une adresse impaire, les jours de calendrier impairs;

-Le système d’arrosage automatique peut être utilisé entre minuit et 5h selon l’adresse civique.