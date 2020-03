Consultez l’édition en ligne !

La décision de ne pas imprimer l’édition papier du 25 mars du Reflet s’est imposée à la suite de l’annonce du gouvernement Legault de fermer les commerces et entreprises non essentiels. Plusieurs de nos annonceurs ont été touchés par cette mesure et ont dû fermer temporairement leurs portes.

Ce revirement est survenu à peine deux heures avant le moment où les journaux devaient être envoyés sous presse. C’est donc dire que notre édition était fin prête pour impression.

Bien que vous ne puissiez tenir ce journal entre vos mains, sa version électronique est disponible depuis ce matin sur notre site web . Nous tenions à offrir à nos lecteurs la chance de la consulter. Voici le lien: https://www.lereflet.qc.ca/archives/25-mars-2020-le-reflet/

Bonne lecture!