«Continuez de nous envoyer vos bonnes énergies !!!!» – La maman du garçon gravement blessé à Mercier

Maman du garçon gravement blessé dans une collision frontale à Mercier, Geneviève Paquette a donné des nouvelles mardi matin (le 25 juin) sur son compte Facebook.

Elle a écrit:

«Bon matin à tous. Nous sommes mardi le 25 juin et nous sommes au chevet de Santo. Les médecins nous avaient bien dit qu’il y aurait de bonnes et de moins bonnes journées. Que parfois nous ferions 1 pas vers l’avant et 2 pas vers l’arrière… aujourd’hui nous reculons un petit peu… rien d’alarmant heureusement. Son pied gauche est froid et nous ne sentons plus sont pouls avec les doigts… par contre, nous l’entendons très bien avec le Doppler. Il a une infection cutanée au nombril, là où il y a la cicatrice de son opération. Il est encore à risque d’infection à l’abdomen dû à son opération aux intestins…. il se réveille souvent par inconfort et nous dit qu’il veut manger et qu’il a faim. Nous sommes confiants que demain sera une bonne journée Alors svp continuez vos prières et continuez de nous envoyer vos bonnes énergies !!!!! Merci de tout coeur »

Continuez de nous envoyer votre bonne énergie et vos prières ! Ça me fait du bien et j y crois

Collision frontale

La vie de Santo et sa famille a basculé le 18 juin. Le garçon se trouvait dans un VUS qui a été frappé par une voiture circulant à sens inverse. Le conducteur de l’automobile aurait dévié de sa voie, distrait par son «cell», selon ce que rapporte le Journal de Montréal. Le téléphone au volant fait partie des causes possibles de l’accident, confirme la police. L’alcool n’est pas en cause.

Message

Geneviève Paquette espère que le message de ne pas texter et conduire passera.