COVID-19 : 25 nouveaux cas à Saint-Constant

Après une importante hausse de 106 cas entre le 4 et le 8 décembre, les chiffres du plus récent bilan de la Direction de la santé publique sont plus encourageants pour Saint-Constant, où 25 nouveaux cas ont été enregistrés entre le 8 et le 11 décembre.

Au total, on recense 60 nouvelles personnes infectées par le coronavirus en quatre jours, soit moins de la moitié que du 4 au 8 décembre.

Au total, 1 660 personnes ont contracté la COVID-19 sur le territoire du Reflet depuis le début de la pandémie.

Saint-Constant est la ville la plus touchée avec 544 cas cumulatifs. Il s’agit également de la municipalité la plus populeuse.

À l’échelle de la Montérégie, on dénombre en date du 11 décembre 22 660 cas confirmés depuis le mois de mars, dont 935 décès.

La province rapporte quant à elle un total de 161 921 cas et 7475 décès.

Bilan par ville

Candiac: 226 (+16)

Delson: 120 (+4)

La Prairie: 370 (+6)

Saint-Constant: 544 (+25)

Sainte-Catherine: 284 (+5)

Saint-Philippe: 81 (+4)

Saint-Mathieu: 35 (stable)