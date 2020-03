COVID-19 : fermeture des centres de prélèvements sans rendez-vous

Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest ferme ses centres de prélèvements sans rendez-vous, le 16 mars.

Seulement les centres avec rendez-vous situés à l’Hôpital du Suroît, aux CLSC et à l’Hôpital Anna-Laberge. Bien entendu, un rendez-vous doit avoir été obtenu préalablement.

«Pour le moment les services sans rendez-vous sont suspendus pour lundi seulement», précise le CISSSMO.

On invite les personnes de 70 ans et plus à éviter de se présenter à leur rendez-vous.

À LIRE AUSSI: COVID-19 : le premier ministre demande la fermeture de lieux publics non essentiels