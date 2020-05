COVID-19 : près de 500 cas dans la MRC de Roussillon

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans la MRC de Roussillon s’élève à 460 en date du 7 mai, selon la Direction de la santé publique de la Montérégie.

L’organisme de santé publie désormais la carte des villes deux fois par semaine, soit les mardis et vendredis. Elle souhaite ainsi permettre aux équipes de santé publique de concentrer leur énergie aux enquêtes épidémiologiques, indique-t-elle. Cela ne l’empêche pas de dévoiler des statistiques par MRC de temps à autre.

Il est permis de conclure que le virus continue de toucher des citoyens. Il y a deux jours, le total s’élevait à au moins 433 personnes si on compile les chiffres publiés par Le Reflet et Le Soleil de Châteauguay. pour les 11 villes de la MRC. Il est impossible de publier un chiffre plus exact, puisque la Municipalité de Saint-Isidore comptait moins de cinq cas, selon la Santé publique.

La MRC de Roussillon regroupe 11 municipalités: Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore. Elle exclut la réserve de Kahnawake qui compte pour sa part 14 cas.

Le bilan en Montérégie est de:

4252 cas

1822 cas rétablis,

227 personnes hospitalisées dont 21 personnes aux soins intensifs

197 décès.