COVID-19 : une dizaine de cas de plus à Sainte-Catherine et à Saint-Constant

Le nombre de personnes atteintes du coronavirus à Sainte-Catherine et à Saint-Constant a respectivement augmenté de 11 et de 10 en l’espace de quatre jours, dévoile la carte par municipalité publiée par la Direction de la santé publique de la Montérégie aujourd’hui.

Pour les 7 villes du territoire du Reflet, l’augmentation est de 27 cas comparé au 22 mai, pour se chiffrer à 325 personnes touchées par la COVID-19. C’est à Saint-Constant, Sainte-Catherine et La Prairie où l’on compte le plus de cas. Ailleurs, c’est la moitié moins au minimum et l’augmentation dans celles-ci se chiffre au compte-gouttes.

Situation régionale

Saint-Constant: 90 (+10)

Sainte-Catherine: 80 (+11)

La Prairie: 73 (+2)

Candiac: 36 (+2)

Saint-Philippe: 20 (+1)

Saint-Mathieu: 16 (stable)

Delson: 10 (+1)

Bilan en Montérégie

6 244 cas dont 2 638 rétablis

207 personnes hospitalisées

17 personnes aux soins intensifs

355 décès