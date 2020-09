D’autres fermetures de nuit sur l’A15 à Candiac

Le chantier d’asphaltage en cours sur l’autoroute 15, entre le boul. Matte à Brossard et l’autoroute 30 à Candiac, se poursuit cette semaine, informe le ministère des Transports du Québec (MTQ). Les travaux se dérouleront de soir et de nuit, en plus de se diviser en plusieurs phases. Toutes les voies de circulation demeureront accessibles le jour.

Des détours balisés seront mis en place. D’autres fermetures complètes de l’autoroute sont également à prévoir d’ici la fin du chantier en novembre, précise le MTQ.

Mercredi 23 septembre, de 20h au lendemain à 5h

Jeudi 24 septembre, de 20h30 au lendemain à 5h

• Fermeture de l’autoroute 15 en direction sud, entre les boulevards Matte et Montcalm

• Fermeture de la bretelle menant du boulevard Matte à l’autoroute 15 en direction sud

• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de la rue du Quai à La Prairie

• Fermeture de la bretelle de sortie no 46 (Salaberry) de l’autoroute 15 en direction sud

• Fermeture de la bretelle de sortie no 44 (Candiac/Boulevard Montcalm) de l’autoroute 15 en direction sud

• Fermeture de la bretelle menant du boulevard de l’Industrie à l’autoroute 15 en direction sud

Vendredi 25 septembre, de 20h30 au lendemain à 9h

Samedi 26 septembre, de 20h30 au lendemain à 9h

Dimanche 27 septembre, de 20h au lendemain à 5h

• Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord, entre la sortie no 40 (A-30/R-132 O/pont H.-Mercier) et la sortie no 47 (La Prairie/Saint-Henri)

• Fermeture des bretelles menant de l’autoroute 930 à l’autoroute 15 en direction nord

• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée no 44 (Candiac/boulevard Montcalm) de l’autoroute 15 en direction nord

• Fermeture de la bretelle de sortie no 45 (R-134 E/boulevard Taschereau/La Prairie) de l’autoroute 15 en direction nord

• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée no 46 (Salaberry) de l’autoroute 15 en direction nord

• Fermeture de la bretelle de sortie no 47 (La Prairie/Saint-Henri) de l’autoroute 15 en direction nord