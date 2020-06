De bonnes adresses pour encourager l’économie locale

Chronique de Serge Leduc, sommelier

Avec la réouverture des commerces, la vie d’avant la pandémie commence à reprendre son élan. Certes. Les vacances à l’étranger se feront plus rares, il faut donc profiter de ce moment pour visiter le Québec. Et nous sommes chanceux, car il y a beaucoup d’attraits récréotouristiques qui nous entourent!

Dans la cadre de mon travail, j’ai l’opportunité de visiter des vignobles, des cidreries et aussi des fromageries. D’ailleurs, la fromagerie Ruban bleu situés à Mercier et sa nouvelle boutique à Châteauguay sont des endroits à ne pas manquer. Leurs fromages de chèvre sont exquis et la boutique regorge de produits du terroir ainsi que des vins de producteurs locaux.

Le vignoble Le Marathonien situé à Hemmingford tire son nom de l’activité préférée du propriétaire Jean Joly. Il compare d’ailleurs cette activité à celle de produire du vin au Québec. Ceci prend du temps et le vigneron doit être patient. Il produit un excellent vin de vendanges tardives des plus délicieux. Le blanc que je recommande est très intéressant aussi. Une visite vaut le détour.

Un autre vignoble situé à St-Bernard-de-Lacolle est le Clos St-Bernard. Propriété de Jacques Élie, Bordelais d’origine, ce petit vignoble de deux hectares se limite à produire que deux vins. Mais ceux-ci sont d’un assemblage à la bordelaise, incluant un vieillissement en fût de chêne. Cependant on utilise des cépages adaptés au climat du Québec, tel seyval et Vidal en blanc et Maréchal Foch et Marquette en rouge, pour ne nommer que ceux-là. De plus, une grande salle est disponible pour la tenue d’événements pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.

Aussi, toujours dans le but d’encourager l’économie locale, en plus d’être chroniqueur vin, je suis sommelier et j’organise des activités entourant le vin. J’anime des ateliers de dégustation et des tournées de vignobles au Québec. J’organise aussi des 5 à 7 en entreprise de même que des dégustations vins et fromages. Ces dégustations constituent un repas et j’offre un service clé en main. Avec le déconfinement qui s’amorce, c’est une belle idée pour se retrouver entre amis sans tracas, car j’apporte tout le matériel. N’hésitez pas à me contacter!

serge@leducduvin.com.

Je vous recommande donc deux vins de ces vignobles environnants.

VIGNOBLE DU MARATHONIEN SEYVAL BLANC (11398325)

Élaboré à 100% de seyval blanc, ce vin de couleur jaune pâle à reflet verdâtre, offre des notes de pommes vertes, de fleurs blanches et une pointe de minéralité. En bouche, il est sec et son acidité très rafraichissante où se combine une légère amertume qui prolonge le plaisir. Il sera agréable à l’apéro, mais aussi pour accompagner des pétoncles poêlés ou un poisson blanc. À bon prix. Prix 15.70$

DOMAINE CLOS ST-BERNARD (12502008)

L’assemblage de seyval, Vidal, Geisenheim et de St-Pépin donne un vin jaune lumineux. Il présente des notes boisées, de fruits à noyau et de noix. En bouche, ce vin sec présente une acidité et une texture légèrement grasse, le tout sur une belle longueur. Il sera des plus agréable pour accompagner un saumon en sauce crémeuse, ou encore une poitrine de poulet ou un filet de porc. Il saura bien rehausser des pâtes sauce Alfredo. Prix 18.65$