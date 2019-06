Début des festivités de la Fête nationale à Saint-Constant

Les célébrations de la Fête nationale à Saint-Constant battent leur plein aujourd’hui (le 24 juin).

Elles ont débuté à 10h à l’église par une messe traditionnelle, suivie du dévoilement d’une plaque commémorative soulignant le 275e anniversaire de la Ville. Pour l’occasion, des musiciens de la Nouvelle-France ont joué quelques airs, alors que des membre de la compagnie Lacorne on tiré avec des balles de fusils à blanc. Ils ont aussi montré leur savoir-faire.

La plaque soulignant le «Lieu de fondation de Saint-Constant en 1744» se trouve au Calvaire des habitants, marqué d’une croix, situé derrière les Anciens presbytères. C’est le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, et le président de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Constant, Roger Lavoie, qui ont dévoilé la plaque. Cette cérémonie est une initiative de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, en collaboration avec la Ville et la Paroisse.

Jeux gonflables et autres

Les festivités de la Fête nationale à la base de plein air à Saint-Constant ont quant à elle débuté à 11h. Elles se poursuivent toute la journée. Les participants peuvent casser la croûte, s’amuser dans des jeux gonflables ou de mousse et faire des tours de calèche, notamment. Le clou de l’événement est le spectacle, dès 20h45, des Cowboys fringants.

La Ville de Saint-Constant est l’hôte des célébrations régionales en Montérégie dans le cadre de son 275e anniversaire.