Delson aura un deuxième parc à chiens

Parce que la Ville est séparée en deux par la route 132 et que le conseil municipal veut favoriser les déplacements à pied et à vélo, Delson construira un second parc à chiens en 2021.

Il sera aménagé sur une pointe de terrain qui appartient à la Municipalité sur la rue Principale Sud, en face du parc du Centenaire, a annoncé le maire Christian Ouellette, lors de l’assemblée du conseil municipal du 19 janvier.

«On souhaite que les gens aient le réflexe de mobilité active, a-t-il expliqué quelques jours plus tard au Reflet. On ne souhaite pas qu’ils prennent l’auto pour aller au parc à chiens.».

Or, les résidents vivant au sud de la Municipalité n’ont pas d’autre choix, puisque le parc à chiens se trouve du côté de la rue Principale Nord, au parc de la Tortue, de l’autre côté de la route 132.

Quand la Ville a aménagé son premier parc à chiens, il y a quelques années, elle avait envisagé de le faire sur cette portion de terrain face au parc du Centenaire, qui est plus grand. Cette fois sera la bonne.

«C’est un beau terrain en partie boisé», a fait valoir M. Ouellette.

Le projet est évalué à environ 100 000$, qui comprendra également l’aménagement de 10 à 15 places de stationnement.

«On prend soin de nos amis les toutous. Deux parcs à chiens pour la grandeur d’une ville comme la nôtre, qui compte 8 200 habitants, ce n’est pas rien.» -Christian Ouellette, maire de Delson

Chiens interdits au parc du Centenaire

En revanche, les chiens sont interdits au parc du Centenaire. Le conseil municipal considère que l’endroit n’est pas propice à leur présence, puisqu’il s’agit d’un parc de conservation et que la largeur des sentiers est insuffisante. Exemples à l’appui, le maire a fait savoir que les parcs de la Rive-Sud sont rares à les accepter, à l’exception du RécréoParc à Sainte-Catherine.