Dentistes, plombiers et plus peuvent traiter les urgences

Les citoyens qui seraient victimes d’une rage de dents intolérable ou d’une toilette irrémédiablement bouchée n’ont pas à endurer la situation jusqu’au 13 avril, et peut-être au-delà si la COVID-19 s’incruste après Pâques. Dentistes, plombiers et autres professionnels et gens de métiers peuvent répondre aux urgences en cette période de Québec sur pause.

Dans le cas des dentistes, ils doivent doivent privilégier les interventions à distance.

Président de l’Ordre des dentistes du Québec, Guy Lafrance, DMD, a diffusé un avis le 23 mars dans lequel il donne la consigne d’évaluer le niveau d’urgence par téléphone et de suivre les étapes suivantes :

Évaluer au téléphone les signes et les symptômes du patient. Si possible, demander au patient de prendre une photographie illustrant l’objet de sa consultation et de vous la transmettre par courriel. Faire l’historique médical et dentaire du patient, remplir ou mettre à jour le questionnaire médicodentaire et inscrire les annotations usuelles au dossier. Au besoin, faire une ordonnance téléphonique pour assurer une prise en charge pharmacologique appropriée sans que le patient ait à se déplacer. Faire un suivi téléphonique auprès de votre patient.

« Prenez note que cette mesure vaudra jusqu’à nouvel ordre et que vos obligations déontologiques courantes prévalent à l’égard de l’information à consigner au dossier des patients », souligne Dr Lafrance.

ENTREPRENEURS POUVANT RÉPONDRE AUX URGENCES

Du côté des urgences en bâtiment, il n’est généralement pas possible d’intervenir par téléphone ou courriel. Voici des extraits de la liste des services essentiels autorisés par le gouvernement Legault. Des consignes liées à l’hygiène et la distanciation sociale doivent être respectées.