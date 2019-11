Des agriculteurs manifestent pour retrouver l’accès à du propane

À lire aussi La grève du CN affecte directement les agriculteurs

Des agriculteurs manifestent le vendredi 22 novembre pour presser le gouvernement fédéral de régler la grève du CN qui empêche l’approvisionnement en propane nécessaire à la récolte de grains.

Ils sont partis de Châteauguay en avant-midi, puis ont circulé sur la route 132 à Delson en début d’après-midi. Ils se dirigent vers Longueuil.

Pour de nombreux agriculteurs, la grève du CN déclenchée cette semaine est la tuile de trop sur une saison catastrophique pour les producteurs de grains. Le propane est principalement acheminé par train au Québec.

«C’est critique parce qu’on a semé très très tard. On n’a pas eu un été qui a permis de rattraper ce retard-là et les grains qu’on récolte actuellement sont très humides, plus humides que la normale et s’ils ne sont pas séchés ça ne se conserve pas. Tout est paralysé parce qu’on n’a pas de gaz propane pour faire sécher les grains. C’est la saison qui est en péril», explique le premier vice-président de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie Jérémie Letellier.

Il cite en exemple un producteur qui a présentement 600 tonnes de grains non-séché dans son silo. «C’est une valeur de 125 000 $ qui est en train de fermenter et qu’il n’y a rien à faire», ajoute M. Letellier.

Selon Stéphane Bisaillon, représentant des producteurs de grains de la Montérégie Ouest, environ 60 % du maïs est encore au champ dans la province. La grève pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement en maïs pour les producteurs de porc.

Gilles Leduc, agriculteur et enseignant au Centre des Moissons à Beauharnois est venu manifester avec des élèves. «On a parlé d’économie agricole avec les étudiants et on est venu manifester avec eux pour qu’ils comprennent la situation de l’agriculture en général», explique-t-il. Il a lui même 300 acres de maïs grain qui attendent toujours au champ.

Discussion avec la députée

Au moment d’écrire ses lignes, la députée de Châteauguay-Lacolle Brenda Shanahan rencontrait dans ses bureaux des représentants de la manifestation et devait s’adresser aux manifestants pas la suite. Le gouvernement fédéral avait mentionné jeudi qu’il laissait les deux partis impliqués dans la grève du CN continuer de négocier.

Les principales réserves de propane sont envoyées pour approvisionner les hôpitaux et certains bâtiments abritant des animaux.