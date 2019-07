Des jeunes engagés pour faire connaître le bac brun

La MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC de Roussillon ont toutes les deux engagé des jeunes pour renseigner la population sur la disposition des déchets organiques dans le bac brun à compter du 30 septembre.

L’Escouade Verte de la MRC de Beauharnois-Salaberry est de retour sur le terrain et ses trois membres vont mener une campagne pour sensibiliser la population aux pratiques écoresponsables, notamment la collecte du bac brun à compter du 30 septembre prochain.

Pour la saison estivale 2019, l’équipe est formée de Rosalie Labelle-Leboeuf, Guillaume Hébert et Émilie Leblanc. Tout comme les années précédentes, l’équipe de la MRC va collaborer avec celle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield qui sera également présente jusqu’au 24 août.

Les trois agents de sensibilisation sillonneront l’ensemble des sept municipalités du territoire afin de renseigner les citoyens et les commerçants sur l’importance de participer à la collecte prochaine des résidus alimentaires et des résidus verts. L’Escouade Verte aura pour mandat d’inciter la population à adopter de bonnes pratiques en termes de réduction et de valorisation des matières résiduelles, contribuant du même élan à réduire l’enfouissement des déchets.

Les membres de l’Escouade feront également des animations dans les camps de jour et seront présents avec leur kiosque à différents événements municipaux. Les citoyens sont invités à s’y arrêter afin d’obtenir des informations sur les sujets reliés à l’environnement ou à poser des questions sur la gestion des matières résiduelles s’ils croisent les représentants de l’Escouade Verte dans la rue.

Équipe verte dans Roussillon

Du côté de la MRC de Roussillon, une équipe verte composée de cinq enviroconseillers va à la rencontre des citoyens. «Ce travail de terrain, qui viendra appuyer les efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation déjà prévus avec la campagne Brutus, votre compagnon organique, permettra d’accompagner les citoyens dans les changements liés à cette nouvelle collecte qui débutera dans la semaine du 30 septembre pour toutes les résidences de six logements et moins du territoire de la MRC de Roussillon», indique la MRC dans un communiqué.

«Pendant l’été, l’équipe verte suivra la livraison des bacs bruns afin de rencontrer les citoyens et citoyennes de chacune des municipalités, et ce, d’est en ouest du territoire. Déjà, la distribution est commencée à Saint-Constant pour ensuite se poursuivre vers les municipalités de Sainte-Catherine, Delson et Candiac.»

Dans les commerces

Il sera également possible de croiser les membres de l’équipe verte dans les marchés d’alimentation du territoire et lors de leur participation à plusieurs activités estivales dans chacune des municipalités.

« Nous sommes conscients que l’implantation du bac brun requiert un changement d’habitude de la part des citoyens. L’équipe verte a pour mission d’accompagner les citoyens dans le cadre de cette nouvelle collecte », mentionne Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant.

« La présence des membres de l’équipe verte permettra aux citoyens de poser leurs questions en personne et d’échanger afin d’obtenir des trucs et astuces qui leur permettront de les rassurer et de s’approprier les nouvelles pratiques », ajoute Nicolas Chaput, directeur du service de gestion des matières résiduelles de la MRC.

Trois accès maintenant disponibles pour joindre l’Info-collectes

Dans le cadre de cette implantation, la MRC de Roussillon a bonifié son service d’Info-collectes, en ajoutant, entre autres du personnel pour répondre plus efficacement aux questions et demandes liées aux trois collectes (bac des déchets, bac bleu et maintenant celle du bac brun), en plus d’offrir deux accès supplémentaires, soit un formulaire en ligne roussillon.ca/infocollectes et une adresse de courriel : infocollectes@mrcroussillon.qc.ca au numéro de téléphone déjà existant, soit le 514 928-5227.

Pour plus d’informations sur le bac brun et la collecte des matières organiques, rendez-vous sur le roussillon.ca/bacbrun.

(Avec Michel Thibault)