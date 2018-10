Des précautions pour éviter les vols dans les cabanons

Sur les réseaux sociaux de la région, plusieurs personnes ont indiqué avoir été victimes de vol dans leur cabanon. Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, il n’y a pas de recrudescence significative de ce type de méfait. Toutefois, la Régie rappelle quelques conseils à ce propos.

-Verrouiller adéquatement son cabanon.

– Un éclairage adéquat dissuade d’éventuels voleurs.

– Il est conseillé d’installer une minuterie qui programmera le changement d’éclairage intérieur comme extérieur. On peut également mettre en place un détecteur de mouvements à l’extérieur près des bâtiments abritant des objets de valeur.

– Le burinage des biens dispendieux est conseillé. Il faut noter les numéros des items gravés.

– On peut photographier certains objets tels que les vélos, les tondeuses, les outils et autres articles pertinents pour faciliter leur retour s’ils sont volés.

– Lors d’une absence prolongée, on demande à un voisin de surveiller sa propriété.

Tout comportement suspect (allées et venues inhabituelles d’individus) peut être signalé au 450 638-0911. Les policiers conseillent de rapporter tout vol de cabanon, indépendamment de la valeur des articles volés. Dans un tel cas, on ne doit pas déplacer les objets et laisser la scène intacte avant l’arrivée des agents.

Il est aussi possible de transmettre de l’information de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.