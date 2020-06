Deux accidents surviennent en moins d’une demi-heure à La Prairie

Deux accidents sont survenus en l’espace de 20 minutes à La Prairie, le 18 juin. Le premier est arrivé sur le boulevard Taschereau, à l’intersection de la rue Saint-Charles, à 20h10, et l’autre, sur le chemin de Saint-Jean, à 20h30. L’inattention et un malaise sont respectivement en cause, selon la police.

Le premier événement impliquant deux véhicules s’est produit alors qu’un conducteur âgé de 20 ans, de Saint-Hubert, circulait sur le boulevard Taschereau.

«Au moment où il a effectué un virage à gauche sur la rue Saint-Charles, il a percuté un véhicule qui circulait sur le boulevard Taschereau, en direction sud», détaille Sandra Blouin, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La deuxième voiture était conduite par un homme aussi dans la vingtaine, résident de Saint-Constant.

Mme Blouin précise que les deux véhicules ont été remorqués. Les coussins gonflables ont été déployés, mais il n’y a eu aucun blessé.

Malaise

Un poteau de signalisation a ensuite été fauché par une septuagénaire résidente de Greenfield Park sur le chemin Saint-Jean à la suite «d’un malaise soudain».

La police indique qu’elle a été transportée dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins.