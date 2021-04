Deux secteurs affectés par des travaux à Candiac

Un ralentissement de la circulation est à prévoir à deux endroits à Candiac, soit sur le chemin Saint-François-Xavier et sur l’avenue Barcelone, en raison de travaux de forage qui auront lieu durant deux semaines, à partir du 5 avril, fait savoir la Municipalité.

Aucune fermeture n’est prévue, mais les automobilistes devront circuler en alternance entre les boulevards Marie-Victorin et Champlain, puis entre le boulevard de l’Industrie et le chemin d’Auteuil sur le chemin Saint-François-Xavier. Sur l’avenue de Barcelone, la circulation sera alternée entre les boulevards Montcalm Sud et Jean-Leman.

L’horaire des travaux pourrait être légèrement décalé selon les conditions météorologiques ou d’autres contraintes, précise la Ville.