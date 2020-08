École NDA : le directeur accusé réagit

Dans un message envoyé au Soleil de Châteauguay en soirée le 21 août, le directeur de l’école primaire Notre-Dame-de-L’Assomption à Châteauguay, Alexandre Poirier, a réagi aux articles publiés concernant les deux chefs d’accusation auxquels il fait face.

Dans son message, M. Poirier mentionne qu’il est « bien accompagné pour mener à terme cette saga» et que sa famille et lui sont très affectés par la situation. «Vous comprendrez que je ne peux émettre aucun commentaire, mais que je compte répliquer avec fermeté et nous permettre de faire la lumière sur tout cela pour le bien de l’organisation qui m’embauche, de mon équipe, ma famille et mon bien personnel», écrit-il.

Il fait également valoir que la présomption d’innocence «existe au Canada et il importe de le rappeler».

Le Journal rapportait le 19 août que M. Poirier est accusé de harcèlement et d’avoir diffusé une image intime non-consensuelle. Le 21 août, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries a a confirmé qu’Alexandre Poirier sera remplacé à la direction de l’école primaire de Châteauguay pour une durée indéterminée.

