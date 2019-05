En vidéo : une Mitsubishi Mirage gonflée à 750 chevaux

Article par Guillaume Rivard

En tant que l’un des modèles les plus abordables sur le marché (PDSF de 10 998 $), la Mitsubishi Mirage permet certes d’attirer davantage de clients dans les salles d’exposition de la marque, mais elle demeure une sous-compacte pas très moderne et raffinée, avec un look discutable et surtout un maigre moteur à trois cylindres de 1,2 litre qui développe à peine 78 chevaux.

Et si on vous disait qu’il en existe une à peu près 10 fois plus puissante? Non, ce n’est pas une blague!

Comme le montre la vidéo ci-dessous de la chaîne YouTube HillClimb Monsters, une Mitsubishi Mirage R5 originalement développée par le préparateur polonais Dytko Sport a été transformée en reine des ascensions de montagnes.

Non seulement elle incorpore le système de rouage intégral de la Lancer Evolution, mais la cylindrée de son moteur turbocompressé a été augmentée à 2,2 litres et la puissance, à 750 chevaux!

Évidemment, d’autres modifications ont été apportées au bolide, notamment dans le but de livrer un son du tonnerre. Impossible de passer sous silence également l’ensemble aérodynamique hyper agressif.

Pesant à peine 1 050 kilogrammes, on comprend pourquoi cette petite bombe décroche plusieurs podiums dans sa spécialité.