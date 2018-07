Un étudiant de La Prairie participe à une compétition internationale de véhicules solaires

Adriel Munger et son équipe de l’école Polytechnique de Montréal prennent part jusqu’au 22 juillet à l’American Solar Challenge, une compétition internationale de véhicules solaires. L’épreuve consiste à parcourir plus de 3000 km en 9 jours à travers quatre états américains, du Nebraska jusqu’en Oregon.

Pour se qualifier pour la grande compétition, l’équipe de la Polytechnique a participé le 10 juillet à la compétition Formula Sun Grand Prix, une course de trois jours sur le circuit fermé Motorsport Park Hastings au Nebraska. La voiture des étudiants a complété 139 tours de piste.

Tous les deux ans, les membres du comité Projet Esteban se donnent l’objectif de fabriquer une voiture performante et complètement propulsée à l’énergie solaire. Pour y arriver, les étudiants doivent faire preuve d’une profonde détermination et d’une inventivité s’appuyant sur le meilleur de leurs connaissances scientifiques.

Cette délégation, composée de 17 étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en génie mécanique et en génie électrique à Polytechnique, dont le résident de La Prairie Adriel Munger, travaille avec acharnement pour produire des prototypes de plus en plus optimisés afin de contribuer à leur manière au développement de l’énergie durable.