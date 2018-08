Un événement à la mémoire de Zombie Boy

Crédit photo : Valérie Lessard

La famille de Rick Genest, alias Zombie Boy ou Rico the Zombie a prévu un événement commémoratif pour lui le 18 août prochain à la Chateauguay Community Church de 13 h à 16 h.

L’information a été diffusée vendredi sur la page Facebook de l’artiste originaire de Châteauguay décédé le 1er août.

«Nous tenons à remercier du plus profond de notre coeur tous ceux et celles à travers le monde qui nous ont offert leur sympathie et leur condoléances en ce temps de difficile de deuil», ont écrit les parents, le frère et la soeur de Zombie Boy sur la page suivie par plus de 953 000 personnes.

Ils ont précisé qu’il n’y aura pas de funérailles publiques, mais «qu’un événement commémoratif aura lieu en l’honneur de Rick». Cela aura lieu au 111, rue Lauzon à Châteauguay.

Zombie Boy, qui s’est fait connaître du grand public comme mannequin ayant le corps recouvert à 90 % de tatouages, est décédé à la suite d’une chute fatale d’un immeuble à Montréal le 1er août.

Les autorités policières ont conclu à un suicide, mais la famille et les proches privilégient plutôt la thèse de l’accident.

Le Bureau du coroner mène une enquête pour déterminer les circonstances du décès.

