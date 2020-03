Exit l’eau bénite dans le Diocèse de Valleyfield

Dans un message adressé à tous les responsables des paroisses du Diocèse de Valleyfield, l’évêque Mgr Noël Simard recommande diverses mesures à l’égard du coronavirus.

«Dans le contexte actuel du coronavirus, tous et toutes sont invités à la prudence et à la vigilance. C’est pourquoi, nous vous demandons de prendre les mesures suivantes, immédiatement et pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle de ce virus. En solidarité avec les consignes des autorités de la santé publique», écrit Mgr Simard.

Parmi les principales mesures préconisées par le Diocèse, on recommande notamment de vider les bénitiers aux entrées des églises, de ne plus inviter les gens à l’échange de la paix afin de limiter les poignées de main, de demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après la distribution de la communion et de cesser de distribuer la communion directement dans la bouche.

Par ailleurs, les prêtres qui concélèbrent sont aussi incités à communier par intinction (tremper l’hostie consacrée dans le vin consacré), alors que seul le prêtre principal boira au calice. On demande aussi, le plus possible, de diminuer la proximité et de la durée des contacts entre les personnes.

D’autres mesures plus générales complètent les recommandations émises par le diocèse, dont celles de se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon au moins 20 secondes, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les mains. Les personnes présentant des symptômes de la grippe sont aussi invitées à s’abstenir de participer à tout rassemblement.

Ces mesures s’ajoutent à celles préconisées par le Direction de la santé publique dans le contexte qui prévaut partout dans le monde à l’égard de la crise du coronavirus.