exo doit annuler des départs par manque de chauffeurs

exo a dû annuler des départs d’autobus vers Delson en heure de pointe en raison d’un manque de chauffeurs.

Les départs de 16h20, 16h55, 17h15 et 17h35 de la ligne 100 en partance du terminus du centre-ville de Montréal vers le terminus Georges-Gagné à Delson sont annulés, le mercredi 13 mars. La veille, cinq autobus de cette ligne n’ont pas pris la route non plus en fin d’après-midi pour les mêmes raisons.

«La pénurie de chauffeurs d’autobus est une réalité avec laquelle on doit composer partout sur notre réseau, pas seulement dans le secteur Roussillon, mentionne Catherine Maurice, conseillère en communication chez exo. La ligne 100 est une ligne à haute fréquence durant l’heure de pointe, avec des départs aussi rapprochés qu’aux 5 minutes.»

exo fait l’annonce des départs annulés sur le compte Twitter «exo Roussillon».