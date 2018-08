Exposition de trains miniatures à Exporail

Crédit photo : Gracieuseté - Musée ferroviaire canadien

Les 18 et 19 août, des exposants du Québec et de l’Ontario présenteront leurs trains miniatures dans le pavillon Angus à Exporail, le musée ferroviaire canadien. Cette année, trois nouveaux exposants se joindront à l’événement, pour le plus grand plaisir des enfants, de leurs parents et de leurs grands-parents.

Les visiteurs auront notamment l’occasion de découvrir une reproduction en Lego de la locomotive CPR 2850, la “Royal Hudson”, un véhicule ferroviaire incontournable au musée. Également en démonstration, un réseau ferroviaire forestier et une locomotive en action sur le chantier du site de la mine de fer à Blairton, en Ontario.

Certains éléments de l’exposition sont également interactifs, dont un atelier de blocs Lego, prévu pour accueillir les plus jeunes visiteurs.

Le temps d’une fin de semaine, le public appréciera les différentes échelles de grandeur des maquettes exposées à quelques pas des véhicules d’Exporail, en plus d’avoir accès aux activités régulières du musée.

Horaire

Samedi 18 août : 10 h à 17 h

Dimanche 19 août : 10 h à 16 h

Horaire du musée

Jusqu’au 3 septembre: ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (la billetterie et le site extérieur ferment à 17 h). Ouvert le lundi de la Fête du travail.