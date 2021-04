Fermeture de la frontière Ontario/Québec lundi

À compter de lundi, l’Ontario va limiter les transports avec ses provinces voisines, dont le Québec.

Des permissions seront octroyées aux travailleurs essentiels qui voyagent d’une province à l’autre.

L’Ontario est frappée sévèrement par la COVID. Plus de 4800 nouveaux cas ont été recensés aujourd’hui.

Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est d’avis que cette situation sera difficile à gérer. «Entre Rivière-Beaudette et Pointe-Fortune, il y a au moins 15 points de passage, note-t-il. Beaucoup de travailleurs traversent aussi entre Rigaud et Hawkesbury. »

Les policiers ontariens auront le pouvoir d’intercepter les automobilistes pour les questionner sur les raisons de leurs déplacements.

M. Bousez dit avoir reçu des appels de commerçants inquiets. Ceux-ci étaient craintifs de voir autant de plaque d’immatriculation de l’Ontario sur le territoire.

Au printemps dernier, du côté du Québec, la Sûreté du Québec avait procédé à des patrouilles de contrôle. Celles-ci concernaient principalement les snowbirds de retour des États-Unis et visaient à leur rappeler les mesures sanitaires.