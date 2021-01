Fillette retrouvée à Delson : l’effort des citoyens a joué un grand rôle, selon ceux-ci

L’effort combiné des services d’urgence et des citoyens de Delson a permis de retrouver la jeune fille qui manquait à l’appel, le 16 janvier. C’est une voisine de la famille qui a trouvé l’enfant après une heure de recherche.

La dame en question, qui souhaite rester anonyme, a contacté Le Reflet afin de souligner l’apport des voisins, qui n’ont pas hésité à apporter leur aide.

C’est en revenant d’une commission qu’elle a remarqué la présence accrue de policiers et a appris que sa jeune voisine manquait à l’appel. Elle a donc proposé son aide aux services d’urgence. Pendant près de 50 minutes, elle et d’autres voisins ont ratissé le quartier en voiture, tout comme les policiers, relate la bonne Samaritaine.

«Après ça, je suis revenue et je me suis dit que c’était impossibl

e qu’elle soit aussi loin, raconte la dame. C’est une petite fille qui, quand elle va au parc, y reste.»

Un citoyen est allé à sa rencontre et lui a dit avoir aperçu la petite fille en compagnie d’un jeune garçon un peu plus tôt. La voisine et le papa de la fillette se sont mis à faire du porte-à-porte, poursuit-elle. La première maison a été la bonne.

«Aussitôt qu’ils ont ouvert la porte, j’ai nommé son nom. Elle m’a regardée, je lui ai dit que tout le monde la cherchait, raconte-t-elle. J’ai crié à son père que je l’avais retrouvée. Il pleurait.»

Par son témoignage, la Delsonienne souhaite saluer le travail des voisins et mentionner que les parents ne sont pas à blâmer dans cette histoire, alors que plusieurs s’en sont pris à eux sur le Web.

«Quand on connaît l’histoire, on sait que ce n’est pas de la négligence, soutient-elle. Nos voisins nous tiennent à cœur. C’est bon d’avoir des bons voisins. Même si on ne se parle pas beaucoup, on peut se surveiller un peu et ça donne ça.»

Un photographe prête main forte

Le photographe du Reflet, Érick Rivest, a également prêté main-forte aux policiers, samedi.

«Quand j’ai su que les policiers cherchaient dans les parcs autour de chez moi, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai décidé de participer aux recherches», relate le résident de Delson.

«J’ai fait une quinzaine de rues, poursuit-il. Je me suis arrêté pour demander à des gens s’ils n’avaient pas vu la petite fille, en leur donnant sa description.»

Les policiers et pompiers avaient installé un poste de commandement près de la résidence de la fillette, raconte le photographe. Ils ont ratissé le secteur au complet et s’apprêtaient à faire du porte-à-porte lorsque l’enfant a finalement a été retrouvée.

«Tout le monde qui était au point de rassemblement a poussé un gros soupir de soulagement», se souvient-il.

À l’heure d’écrire ces lignes, le Journal était toujours en attente d’un retour du Service d’incendie Candiac-Delson, afin d’avoir plus d’informations.