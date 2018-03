Un Freak show des plus réussis pour Anna-Laberge

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La nouvelle édition du Freak show 2.0 au profit du Pavillon de la naissance de l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay a permis d’amasser, au moment de publier, 26 500 $.

L’événement était organisé par le Comité première ligne formé de jeunes professionnels bénévoles affiliés à la Fondation Anna-Laberge. Pour l’occasion, l’événement haut en couleur se déroulait au Spin Skatepark du Quartier Dix30 à Brossard, le 24 mars.

Une variété de numéros et de performances des plus originales et «déjantées», pour reprendre le terme des organisateurs, ont séduit le public.