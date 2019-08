Garanties automobiles 2019 : qui vous protège le mieux?

Article par Guillaume Rivard

Encore une fois cette année, CAA-Québec a étudié les différentes garanties offertes par les constructeurs automobiles et publié ses résultats, mettant en lumière les meilleures protections qui existent sur le marché.

Tout y passe : la garantie de base et celle sur le groupe motopropulseur, la protection antipollution, celle contre la rouille, la couverture des ceintures de sécurité et des coussins gonflables, la protection spécifique aux composants du système électrique ou hybride, etc.

D’un véhicule à l’autre, la garantie peut varier considérablement, nous rappelle l’organisme. Par exemple, certains constructeurs proposent une couverture pouvant aller jusqu’à 10 ans sur le groupe motopropulseur, tandis que d’autres ont une garantie complète de cinq ans. Dans tous les cas, il faut faire bien attention aux restrictions qui peuvent s’appliquer.

On remarque aussi que plusieurs constructeurs – notamment la plupart des fabricants européens ainsi que Nissan et FCA – garantissent la batterie à haute tension de leurs véhicules électriques et hybrides rechargeables pendant plus longtemps (en général 8 ans/160 000 km) que les autres éléments du groupe motopropulseur électrifié.

Mais qu’advient-il de la capacité de la batterie à la fin de la période couverte? Et sera-t-elle remplacée par une batterie neuve, remise à neuf ou usagée? À ce sujet, CAA-Québec a déploré plus tôt cette année le manque de clarté dans les garanties des véhicules électriques offertes à la grandeur de l’industrie.

Les meilleures garanties automobiles de 2019

Véhicule entier : Genesis, Hyundai et Kia (5 ans/100 000 km), Mazda (3 ans/illimité), Mitsubishi (10 ans/160 000 km en période de promotion)

Groupe motopropulseur : Mazda (5 ans/illimité), Mitsubishi (10 ans/160 000 km), Tesla (8 ans/192 000 km pour véhicules à plus grande autonomie)

Système de propulsion hybride ou électrique : Mitsubishi (10 ans/160 000 km), Tesla (8 ans/192 000 km pour véhicules à plus grande autonomie)

Audio, DVD et navigation : Mazda (3 ans/illimité)

Système antipollution : Variable

Corrosion (perforation) : Audi, BMW, MINI, Porsche et Volvo (12 ans/illimité)

Ceintures de sécurité : INFINITI et Nissan (10 ans/illimité), Mazda (5 ans/illimité)

Coussins gonflables : Lexus (6 ans/110 000 km), Mazda (5 ans/illimité)

Assistance routière : Mitsubishi (10 ans/160 000 km en période de promotion), Buick, Cadillac et Lincoln (6 ans/110 000 km), Genesis, Hyundai et Kia (5 ans/illimité)

Voyez l’étude complète de CAA-Québec sur son site Internet.