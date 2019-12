Guignolée : moins de dons en denrées sur le territoire

Les organismes du territoire font sensiblement tous le même constat au terme de la guignolée du 1er décembre: les dons en argent ont augmenté, tandis que ceux en denrées ont considérablement diminué.

Le Complexe le partage a amassé 27 764 denrées à La Prairie, ce qui représente une diminution de 24,5% par rapport à l’année passée, soit environ 9 000 denrées de moins. À Sainte-Catherine, 13 414 denrées ont été recueillies, soit environ 2,3% de moins qu’en 2019. À Saint-Constant, 27 061 denrées ont été récoltés, ce qui représente une légère diminution.

Qu’est-ce qui explique cette baisse? Le président du Complexe, Frédéric Côté, émet une hypothèse. Avec la nouvelle réglementation interdisant les sacs de plastique, et le fait que les sacs de papier et de tissus étaient plus coûteux, le complexe n’a pu distribuer de carton de rappel dans le Publisac cette année.

«Les gens n’y ont peut-être juste pas pensé», dit-il.

À l’inverse des denrées, les dons en argent ont été plus nombreux que l’année dernière à Saint-Constant et à Sainte-Catherine. À La Prairie, la récolte monétaire est similaire à l’année dernière.

Les citoyens qui souhaiteraient donner peuvent toujours déposer leurs denrées aux friperies de La Prairie et de Saint-Constant.

Même tendance à Candiac et Delson

Le son de cloche est le même du côté de la Corne d’abondance de Candiac et du Club des copains de Delson.

À Candiac, moins de denrées que l’année dernière ont été amassées, mais environ 17 000$ en argent ont été récoltés jusqu’à maintenant, indique la directrice des communications, Johanne Audet.

Quant au Club des copains de Delson, il a collecté 10 000$. C’est environ 3 000$ de plus qu’à l’habitude, dit le président Serge Gauthier. Il affirme aussi que les denrées sont moins nombreuses que l’année dernière. Au total, 1 500 lb de produits non périssables ont été accumulés.

«Nous avons 15 boîtes de produits périmés, déplore-t-il toutefois. C’est dommage parce que ça fait beaucoup de manutention pour nous.»

12 paniers à Saint-Mathieu

Le Service d’entraide de Saint-Mathieu a amassé 2 040$ en argent «et nos garde-manger sont bien remplis pour offrir des paniers bien garnis», assure la présidente Nicole Francoeur. Elle ajoute que les denrées périmées représentent environ 5% des dons.

Un total de 12 paniers seront remis à des familles dans le besoin. Plusieurs cadeaux et dons de pyjamas seront également remis aux enfants de ces familles. Pour l’organisme, il s’agit donc d’une année normale en termes de récolte.

«Les gens sont généreux à Saint-Mathieu», affirme Mme Francoeur.

Au moment de publier, le Service d’entraide de Saint-Philippe n’était pas en mesure de donner les résultats de sa guignolée. Plus de détails à venir.