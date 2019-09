Incendie à La Prairie : la maison est une perte totale

Le Service d’incendie de la Ville de La Prairie confirme que la maison qui a été la proie des flammes dans l’après-midi du 19 septembre dans le Vieux-La Prairie est une perte totale. De plus, celle qui est voisine a été endommagée par de l’eau.

«C’est difficile de combattre des incendies dans des maisons centenaires parce qu’elles ont fait l’objet de plusieurs rénovations au fil des ans, a expliqué Sébastien Lavoie, directeur par intérim. Elles comprennent plusieurs structures.»

À titre d’exemple, la maison voisine, dont le mur est mitoyen à celle incendiée avait deux toits, ce qui a compliqué le travail des quelque 70 pompiers.

Ceux-ci ont aussi dû combattre la chaleur. À ce titre, M. Lavoie veut remercier l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM), qui a notamment aménagé des douches pour que les travailleurs puissent se rafraîchir.

Un policier a pour sa part été blessé par des éclats de verre au bras lorsqu’il a fracassé une vitre de la maison. Il a été amené à l’hôpital pour être soigné. De plus, une dame a été traitée pour choc nerveux. On ignore s’il s’agit d’une résidente ou non.

La cause du sinistre demeure inconnue pour le moment. Les enquêteurs sont sur place.