Incendie à Saint-Constant

Les pompiers ont combattu un incendie dans une maison unifamiliale de la rue Vallée à Saint-Constant dans la nuit de vendredi à samedi. Un occupant a été blessé.

L’alerte a sonné à 20h35 à la caserne de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, indique son directeur Claude Brosseau. Au départ, c’est l’avertisseur de fumée placé dans une chambre à coucher au 2e étage de la résidence qui a fonctionné, a-t-il fait part. « Le propriétaire s’est rendu à la chambre et il a constaté un début d’incendie. Il a mis un peu d’eau. En essayant d’éteindre le feu, il a subi des brûlures à la figure et aux mains. Il a été conduit à l’hôpital Anna-Laberge », a-t-il relaté.

Les pompiers de son service sont maintenant à temps plein en caserne. « Notre objectif est de limiter le feu à la pièce d’origine. Nous avons réussi. Le feu a été limité à la chambre à coucher », a souligné le directeur.

Les dommages causés par les flammes, l’eau et la fumée sont évalués à 100 000 $.

Son équipe a obtenu des renforts des services d’incendie de Candiac-Delson et La Prairie. Saint-Rémi a assuré la couverture du territoire pendant l’intervention qui s’est terminée à une heure du matin. Au total, une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes.

Une investigation est en cours pour déterminer la cause du sinistre.

Observant que l’avertisseur de fumée avait montré toute son utilité, Claude Brosseau a rappelé qu’il est recommandé de changer les piles de ces appareils en fin de semaine.

(Photos Erick Rivest)