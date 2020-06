Interdiction d’arrosage : Candiac fait des exceptions

Alors qu’une interdiction d’arrosage demeure en vigueur depuis le 17 juin dans les six Villes desservies par l’usine de filtration d’eau à Candiac, cette dernière fait quelques exceptions pour ses citoyens, a-t-elle laissé savoir le 30 juin.

La Municipalité se dit «consciente de la réalité de certains citoyens ayant planifié des travaux de paysagement et d’installation de piscine». Elle a donc adopté un décret pour leur permettre d’arroser leur nouvelle tourbe et remplir leur piscine neuve. Les résidents doivent toutefois demander un permis en ce sens sur sa plateforme citoyenne agora.candiac.ca sous l’onglet Services en ligne.

Rappel

Rappelons que l’interdiction d’arrosage s’applique à Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

Le lavage des voitures et des bâtiments ainsi que l’arrosage des pelouses et des plates-bandes demeurent interdits jusqu’à nouvel ordre. Ce, malgré la pluie des derniers joursIl est néanmoins permis de procéder à l’arrosage manuel des jardins et des potagers.

Une agence de sécurité est présente à Saint-Constant pour faire respecter les consignes. Des constats d’infraction de 50$ sont donnés en cas de récidive.

La Prairie, qui a son usine de filtration indépendante, en appelle quant à elle à la modération alors que des records de consommation d’eau ont été atteints.