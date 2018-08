Jaguar lance la première flotte de taxis électriques en Allemagne

Article par Olivier Beaulieu

En Europe, les taxis sont traditionnellement des voitures de moyenne ou de grande taille mues par un moteur alimenté au diesel. Désireux de faire changer les choses, le manufacturier britannique Jaguar lance sa première flotte de taxis électriques en Allemagne devant le célèbre opéra de Munich.

Cette nouvelle flotte 100% électrique de 10 taxis est offerte aux consommateurs depuis le début du mois d’août. On peut commander l’un des utilitaires électriques via le centre d’appel de la compagnie de taxi derrière cette initiative. Les I-Pace ont tous été peints en beige, la couleur distinctive des taxis allemands. D’après l’entreprise, une quarantaine de chauffeurs seront formés pour optimiser la conduite de ses nouveaux véhicules. Selon Gregor Beiner, gérant des taxis de Munich : « Les chauffeurs sont impatients de découvrir le confort de conduire avec une seule pédale et le silence d’une voiture électrique, ainsi que les accélérations instantanées qu’elle peut réaliser ».

Le Jaguar I-PACE 2019 est un véhicule multisegment compact constitué à 94% d’aluminium. Il est propulsé par une batterie de 90 kWh. Le rouage intégral vient de série grâce à deux moteurs d’une puissance totale de 394 chevaux et un couple de 512 lb-pi. Il parcourt le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et l’autonomie de ses batteries, qui sont garanties sur une durée de huit ans/160 000 km par le constructeur, est déclarée à 386 km. Le prix de départ du bolide est de 86 500 $ avant les frais de transport et de préparation.