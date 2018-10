Jeep Renegade 2019 : nouveau moteur, nouveau style

Article par Michel Deslauriers

Introduit pour l’année-modèle 2015, le Renegade sous-compact obtient des changements afin de demeurer dans le coup, maintenant qu’il compte plus de rivaux que jamais, avec les lancements récents du Nissan Qashqai et du Hyundai Kona.

La grande nouvelle, c’est l’arrivée d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,3 litre, à injection directe. Il développe 177 chevaux ainsi qu’un couple de 200 livres-pied à 1 750 tr/min, et sera inclus dans les livrées Limited et Trailhawk, en option dans les Sport et North. Les deux dernières variantes sont équipées de série du quatre cylindres de 2,4 litres de l’an dernier, bon pour 180 chevaux et un couple de 175 livres-pied. La boîte manuelle n’est pas offerte, puisque les deux moteurs sont boulonnés à une automatique à neuf rapports.

Toutes les versions du Renegade sauf le Trailhawk reçoivent des obturateurs de grille actifs, alors qu’un système automatique arrêt/redémarrage figure de série dans toutes les déclinaisons. FCA avance une consommation d’essence réduite avec le nouveau moteur et ces ajouts.

Le Jeep sous-compact dispose aussi d’une nouvelle partie avant, de nouvelles jantes en alliage, de nouvelles teintes de carrosserie, d’une nouvelle instrumentation pour le conducteur et d’un nouvel ensemble d’éclairage qui apporte phares, feux de jour, antibrouillard et feux arrière à DEL. La liste d’équipement de sécurité inclut maintenant, en option, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance active au stationnement et des capteurs de stationnement à l’avant.

Le Jeep Renegade 2019 conserve son système à quatre roues motrices Active Drive, et comme avant, le Trailhawk profite du système Active Drive Low, un rapport de conduite à basse vitesse de 21 : 1, un mode de conduite Rock – les autres livrées 4×4 comprennent les modes Auto, Snow, Sand et Mud –, une garde au sol de 220 millimètres, des plaques de protection et des crochets de remorquage. Convenablement équipés, les Renegade 4×4 peuvent remorquer une charge maximale de 907 kilogrammes (2 000 livres).

Le Renegade mis à jour devrait être bientôt mis en vente, bien que les prix n’aient pas encore été annoncés.