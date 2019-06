Jetball : un nouveau sport québécois né à Longueuil

Le jetball est un sport d’équipe basé sur l’entraide et l’esprit de coopération, développé par des Longueuillois. Le président fondateur Guillaume Lemay-Therrien a eu l’idée de créer l’Association de jetball du Québec afin de promouvoir de saines habitudes de vie et l’esprit d’équipe, en plus de transmettre des valeurs éthiques aux jeunes qui le pratiquent.

C’est lors de l’été 2010 que le sport a été conçu. Quelques amis ont commencé à jouer avec «un ballon profilé sifflant» en imaginant quelques contraintes et règlements. Le plaisir qu’ils ont eu cette journée-là, les a poussés à établir des limites et des buts précis.

«Les seules règles établies étaient de se faire trois passes sans que le ballon ne touche le sol, ne soit intercepté ou échappé, explique Guillaume Lemay-Therrien. À ce moment, nous n’avions pas d’équipement et notre seule motivation était de plaquer l’autre pour qu’il perde le ballon. Nous avons eu des doigts foulés, des mollets claqués, des dos barrés et des clavicules éclatées.»

«Pour la première année, ce fut une vraie partie de plaisir, agrémentée de douleurs», continue-t-il.

En développant et officialisant le sport, les ambassadeurs ont su rendre sa pratique sécuritaire.

«Depuis, nous avons accumulé un maigre total de 0,94% de joueurs blessés nécessitant un retrait complet durant la partie», soutient-il.

De nombreuses réalisations

Ce nouveau sport qui se veut rassembleur et universel a fait son apparition sur les terrains extérieurs du Québec en 2016. C’est au parc Gentilly, dans l’arr. du Vieux-Longueuil, qu’a été inauguré le tout premier terrain de jetball.

La première ligue récréative de jetball a été instaurée la même année. Il est maintenant possible de jouer au jetball à Boucherville, Beloeil, Montréal et dans l’arr. de Saint-Hubert.

Depuis le début du projet, l’association a accumulé plusieurs réalisations. Guillaume Lemay-Therrien a présenté le sport lors du congrès de la Fédération des éducateurs physiques enseignants du Québec (FEEPEQ). Il a remporté le prix Coup de cœur lors du Concours québécois en entrepreneuriat en 2014, à l’échelon local. Il a aussi donné des formations auprès de cinq écoles et 590 élèves.

Le prochain projet de l’Association est de fabriquer un ballon de jetball en collaboration avec une entreprise locale.

«Le hockey, le basket ball et le kin-ball sont tous des sports inventés par des Canadiens. Nous avons une richesse incroyable ici. C’est pourquoi l’Association de jetball du Québec a décidé de créer un ballon québécois, pour que notre richesse reste ici», souligne le fondateur.

Des valeurs inspirantes

«Le jetball est le croisement des meilleurs règlements sportifs mélangés avec les valeurs olympiques», affirme Guillaume Lemay-Therrien.

«Après quatre ans de recherche et développement, j’ai rassemblé les valeurs que je souhaitais intégrer dans un sport aussi intense que le hockey, avec les tactiques du football, le respect du basket ball et la sécurité du soccer. Nous sommes arrivés au métissage d’un sport innovateur, en imposant la compétence bien avant la violence», continue-t-il.

Les objectifs de l’Association de jetball du Québec sont simples: développer la pratique du jetball de façon éducative, sécuritaire et harmonieuse; promouvoir l’activité physique en milieu étudiant; et se faire connaître comme acteur principal du développement de ce sport au Québec.